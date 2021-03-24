«Выйдут ли «Сваты-7» в июне?»: отвечает звезда сериала Анна Кошмал

Актриса в очередной раз пообщалась с подписчиками.

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Многих из них интересовало, когда уже на экраны выйдет седьмая и последняя часть сериала «Сваты», где она сыграла внучку главных героев Женю Ковалеву.

«Везде пишут, что «Сваты» выйдут 4 июня и их досняли. Непонятно, зачем так делать?» — спросила одна из пользовательниц.

«Не верьте всему, что пишут в Интернете. Держим кулаки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить съемки и выпустить седьмой сезон. Пока сериал не доснят о дате выхода нет смысла говорить. Как только съемки окончатся, то вы сразу об этом узнаете». Анна Кошмал

Напомним, что седьмая часть «Сватов» станет последней. Режиссеры не планируют больше работать над картиной, у которой в нашей стране огромная армия поклонников.

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