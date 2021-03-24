«Выйдут ли «Сваты-7» в июне?»: отвечает звезда сериала Анна Кошмал

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Многих из них интересовало, когда уже на экраны выйдет седьмая и последняя часть сериала «Сваты», где она сыграла внучку главных героев Женю Ковалеву.
«Везде пишут, что «Сваты» выйдут 4 июня и их досняли. Непонятно, зачем так делать?» — спросила одна из пользовательниц.
«Не верьте всему, что пишут в Интернете. Держим кулаки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить съемки и выпустить седьмой сезон. Пока сериал не доснят о дате выхода нет смысла говорить. Как только съемки окончатся, то вы сразу об этом узнаете».
Напомним, что седьмая часть «Сватов» станет последней. Режиссеры не планируют больше работать над картиной, у которой в нашей стране огромная армия поклонников.