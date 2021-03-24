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«Выйдут ли «Сваты-7» в июне?»: отвечает звезда сериала Анна Кошмал

Актриса в очередной раз пообщалась с подписчиками.

«Выйдут ли «Сваты-7» в июне?»: отвечает звезда сериала Анна Кошмал
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. Многих из них интересовало, когда уже на экраны выйдет седьмая и последняя часть сериала «Сваты», где она сыграла внучку главных героев Женю Ковалеву.

Роза
Роза. Фото: instagram.com/smorkovkina/

«Везде пишут, что «Сваты» выйдут 4 июня и их досняли. Непонятно, зачем так делать?» — спросила одна из пользовательниц.

«Не верьте всему, что пишут в Интернете. Держим кулаки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить съемки и выпустить седьмой сезон. Пока сериал не доснят о дате выхода нет смысла говорить. Как только съемки окончатся, то вы сразу об этом узнаете».

Анна Кошмал
Анна Кошмал
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Напомним, что седьмая часть «Сватов» станет последней. Режиссеры не планируют больше работать над картиной, у которой в нашей стране огромная армия поклонников.

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