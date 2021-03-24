«Красотка Алла Борисовна!»: как выглядит Пугачева без макияжа и с кудряшками

Примадонне отечественной эстрады совсем скоро исполнится уже 72 года.

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появился кадр, на котором звезда запечатлена без фильтров и макияжа с кудряшками. На снимке яркая исполнительница сфотографирована с близкого расстояния. Она улыбается и неимоверно счастлива.

«Красотка Алла Борисовна!» «С прямыми волосами ей все-таки лучше», «Когда-то она говорила по телевидению, что утром без грима по утрам выглядит даже моложе и лучше», «Отлично выглядит, Алла Борисовна. Лучше пусть не красится. Так ей даже больше идет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что уже Алле Пугачевой в середине апреля нынешнего года исполнится уже 72 года. При этом Примадонна находится просто в потрясающей форме.

Добавим, что Алла Пугачева сейчас живет в деревне Грязь в Подмосковье вместе с мужем Максимом Галкиным. У них двое прекрасных детей – Лиза и Гарри.

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