«Я не платил алименты два года»: Гогунский готов погасить все долги перед второй женой и дочерью

Актер Виталий Гогунский в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, почему распался его брак со второй женой моделью Ириной Маирко. Она в 2010 году подарила ему дочь Милану.

«Мы познакомились на съемочной площадке. Я снимался тогда в «Универе». Ее пригласили на эпизод. Она мне понравилась. В итоге у нас получился главный подарок моей жизни – дочь. Я с 1995 года мечтал о дочери. Отношения с Ириной не складывались у нас еще до рождения дочки. Я взял на себя всю финансовую сторону вопроса — обеспечивал семью, но не жил с Ириной. Я хотел создать семью. Мы поженились, когда дочери Милане было уже семь лет. Милана хочет хотела, чтобы у нее были мама и папа». Виталий Гогунский

Как отметил актер, его родители были категорически против Маирко и их брака. «Я не послушал своего отца и мать. С годами понял, что они были правы. Мы разные люди. Я сейчас редко вижу нашу дочь. Просто не хочу сейчас травмировать своего ребенка. Я всегда рядом и готов помочь. Уже, если честно, стал привыкать, что не вижу дочь. Я не платил алименты два года. Я просто отдал при расставании все. Попросил юристов, чтобы они занялись этим вопросом. Все закрою в самое ближайшее время», — заметил актер.

Виталий Гогунский прославился по роли Кузи в «Универе». Эта роль принесла ему всенародную любовь и признание.

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