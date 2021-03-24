«Она была обделена моим вниманием»: Гогунский назвал причины расставания с первой женой

Как отметил актер, он слишком много времени в те годы проводил с дочерью.

Актер Виталий Гогунский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался с первой женой Анной Жюсталь.

«Сначала я встречался с сестрой Ани, но отношения с ней у меня не сложились. А потом в кафе познакомился с самой Аней. Сразу понял, что это достойный и прекрасный человек. Аня мне сказала, что не может со мной общаться, так как на меня есть виды у ее сестры. Но я настаивал. С ней я узнал, что такое теплота, понимание, поддержка и спокойствие. Мы расписались во Флоренции. Мы были счастливы как дети». Виталий Гогунский

Как отметил актер, к моменту их брака у него уже была дочь от модели Ирины Маирко. «К сожалению, потом вмешались определенные обстоятельства. Они повлияли на наши с Аней отношения. Так сложилось. Мне показалось, что она обделена моим вниманием. Что я слишком люблю дочь. Я был слишком измотан», — заметил актер.

Виталий Гогунский прославился по роли Кузи в «Универе». Съемки в сериале принесли ему всенародную любовь и признание.

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