«Я очень даже секси»: певица Слава позировала перед камерой в бикини

Неделю назад певица Слава сообщила о смерти своей мамы. Женщина скончалась еще месяц назад и все это время певица пыталась прийти в себя. Восстанавливать душевное равновесие артистка решила на теплом побережье. В эти дни 40-летняя певица отдыхает на Мальдивах.

В своем Instagram Слава делится моментами отдыха, не забывая блистать фигурой. На этот раз она позировала перед камерой в бикини.

«Мне кажется, что я очень даже секси! Ну, есть пару лишних кг. Ну, фильтр, конечно, использовала небольшой. Ну, подвисла малость. Короче, походу все-таки в спортзал», — написала Слава.

Напомним, у певицы есть двое детей. Старшая дочь 21-летняя Александра Морозова пошла по ее стопам и начала сольную карьеру. Младшей Антонине Данилицкой всего девять лет.

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