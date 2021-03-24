«В гроб хотят все унести»: внучка Людмилы Гурченко раскрыла детали борьбы за дом-музей бабушки

По словам Елены Королевой, точка в этой истории пока еще не поставлена.

Внучка покойной актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева заявила, что продолжает борьбу за дом-музей актрисы с ее шестым мужем кинопродюсером Сергеем Сениным. Сейчас он только наполовину принадлежит ей.

Как отметила Елена Королева, она бы хотела, чтобы дом был полностью ее, но решение этого вопроса на данный момент подвисло. По словам девушки, бывший гражданский муж Гурченко пианист Константин Купервейс, с которым звезда жила с 1973 по 1991 год, ничего себе не взял после их расставания. Зато подарил море заботы и любви. Его она назвала дедушкой с большой буквы.

«Зато другие… Видимо, в гроб хотят все унести, а ведь так любили, так любили, что детям шиш. Как говорится, после нас хоть потоп». Елена Королева

Напомним, что у Елены Королевой также идет борьба за наследство с собственным отцом. Он не хочет уступать ей богатства бабушки и ее мамы, которая также уже ушла из жизни, сообщает «Комсомольская правда».

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