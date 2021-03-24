Опять причастны Цивин и Дрожжина?: кому досталось наследство легендарной актрисы Смирновой

Объявившаяся сестра актрисы Лидии Смирновой в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» обвинила юриста Михаила Цивина и актрису Наталью Дрожжину в афере с квартирой свой покойной родственницы, которая ушла из жизни в 2007 году.

Наталья Смирнова-Ткаченко хочет отсудить элитные апартаменты сестры в знаменитом доме-высотке на Котельнической набережной. Известно, что после смерти звезды квартира досталась ее внучатой племяннице Марине. Она в последние годы жизни Смирновой за ней ухаживала.

Между тем Смирнова-Ткаченко уверяет, что была провернута хитрая афера. Якобы Марина продала апартаменты в центре Москвы. Причем деньги достались позже Цивину и Дрожжиной. Она при ее жизни были в прекрасных отношениях со Смирновой и часто приходили к ней в гости.

«Я не понимаю, почему квартира досталась чужим людям. Сестра провела последние дни жизни в доме престарелых в одиночестве». Наталья Смирнова-Ткаченко

Сами Цивин и Дрожжина уверяют, что никакого отношения к наследству советской актрисы не имеют. В суд же на Смирнову-Ткаченко они не подают только «из-за ее больной головы».

Напомним, что Цивин и Дрожжина сейчас проходят по делу наследства актера Алексея Баталова и махинациях с его недвижимостью. Им может грозить, если вина будет доказана, до десяти лет лишения свободы.

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