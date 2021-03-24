«Действительно привлекает внимание»: Хромченко показала трендовую юбку с разрезом впереди

На программу «Модный приговор» приехала 41-летняя Татьяна. Друзья обвиняют ее в неженственных нарядах и спортивных образах, которые не красят ее фигуру.

Стилисты передачи подобрали для героини несколько разных нарядов. Среди вариантов нашлось место джинсовой юбке с разрезом впереди. Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко поспешила обратить внимание модниц на этот тренд.

«Среди деним-предложений огромное количество юбок, которые имеют вариант треугольного разреза впереди, острого. В данном случае он заовален, но тем не менее это все равно такой выгрызенный из юбки кусок, через который многое видно. Это красивая острая форма — нечто свежее, что действительно привлекает внимание», — отметила Хромченко.

Фэшн-эксперт добавила, что в реальной жизни носить такую модель юбки не каждая женщина решится. Потому что разрез спереди открывает взору посторонних глаз внутреннюю поверхность бедра.

Но чтобы не отказывать себе в трендовых элементах гардероба, стилисты придумали, как обыграть модный разрез.

«Здесь вроде бы как это припушенно, и совершенно не видно, что же конкретно там под кружевом скрывается. Понятно, что обнаженная нога, но подробности неочевидны. Мне кажется, что замечательный вариант для тех женщин, которые очень бы хотели, но пока боятся. Чтобы «и хочется и колется» закрыть вопрос, нашли кружево стилисты и правильно сделали!», — заключила телеведущая.