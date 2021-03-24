«Увы, там есть место харассменту»: Николай Цискаридзе рассказал о нравах в Большом театре

Артист балета Николай Цискаридзе в эфире YouTube-шоу Василия Конова рассказал о нравах, царящих в Большом театре. Несколько лет назад он оказался одним из немногих, кто встал на защиту балерины Анжелины Воронцовой, которая подверглась домогательствам.

Как заявил Цискаридзе, к балерине откровенно приставал Сергей Филин. На тот момент он был худруком Большого театра. По словам артиста, в той ситуации Воронцова все честно рассказала. Ее в итоге чуть не убили. На девушку набросились критики, якобы она все выдумывает. Как отметил Цискаридзе, не один человек не выходил на сцену Большого театра без домогательств. Причем этому подвергаются и мужчины-артисты.

«Рядом с ней по способностям, внешности вообще никто не может встать. Но такое количество серости ненавидело эту девочку за то, что она красавица и талант! Увы, там есть место харассменту». Николай Цискаридзе

Напомним, что в свое время Анжелине Воронцовой пришлось уйти из Большого театра. Цискаридзе не раз говорил, что до сих пор любит свою талантливую ученицу, несмотря на критику в ее адрес с разных сторон.

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