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«Семья – школа любви»: Макарская показала повзрослевших детей

В браке с Антоном Макарским они воспитывают двоих детей.

«Семья – школа любви»: Макарская показала повзрослевших детей
Виктория Макарская. Фото: instagram.com/makarskie

Более 18 лет назад Антон и Виктория Макарские стали мужем и женой. Долгое время у пары не получалось стать родителями, но этот момент все-таки настал. В 2013 году 39-летняя женщина подарила актеру дочку, которую назвали Машей. А спустя два года в семье родился сын Ваня. В своем Instagram Виктория поделилась совместным семейным снимком, показав повзрослевших детей.

«Семья — школа любви. Какие бы шкодные и сложные мы не были, какие бы «тараканы» и «прибабахи» у каждого не присутствовали, все покрывает наша ЛЮБОВЬ, сострадание к слабостям друг друга и безусловное милосердие и прощение, а для чего еще ЖИТЬ?», — подписала фото Макарская.

Также блондинка добавила, что в эти дни семья отдыхает на Кавказе – в Кисловодске и Архызе.

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