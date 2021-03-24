«Семья – школа любви»: Макарская показала повзрослевших детей

Более 18 лет назад Антон и Виктория Макарские стали мужем и женой. Долгое время у пары не получалось стать родителями, но этот момент все-таки настал. В 2013 году 39-летняя женщина подарила актеру дочку, которую назвали Машей. А спустя два года в семье родился сын Ваня. В своем Instagram Виктория поделилась совместным семейным снимком, показав повзрослевших детей.

«Семья — школа любви. Какие бы шкодные и сложные мы не были, какие бы «тараканы» и «прибабахи» у каждого не присутствовали, все покрывает наша ЛЮБОВЬ, сострадание к слабостям друг друга и безусловное милосердие и прощение, а для чего еще ЖИТЬ?», — подписала фото Макарская.

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Также блондинка добавила, что в эти дни семья отдыхает на Кавказе – в Кисловодске и Архызе.

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