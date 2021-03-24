Как тростинка: постройневшая Лолита подчеркнула изгибы фигуры платьем из экокожи

В конце 2019 года Лолита пережила очередной развод, который, как замечают ее фанаты, идет только на пользу. Певица кардинально преобразилась. Новая прическа – теперь у нее объемная короткая стрижка – и не только. Артистка похудела и продолжает худеть. Полученный результат подчеркивает облегающими нарядами.

На этот раз Лолила запечатлелась в черном платье из экокожи с открытыми плечами и широким ремнем. К слову, такой дизайн ремней в этом сезоне на пике популярности. Их уже добавили в свой гардероб многие модницы, в числе которых и Алла Пугачева.

Напомним, что в конце прошлого года Лолита в паре с Вадимом Такменевым стала ведущей музыкального шоу на НТВ «Суперстар. Возвращение», который стал аналогом «Ты-суперстар». А теперь артистка стала ведущей проекта «ДНК-шоу» на канале «Пятница».

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