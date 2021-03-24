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«С моим любимым Никитой»: Волочкова запечатлелась в объятиях Джигурды

Известно, что балерину и актера связывает давняя дружба.

«С моим любимым Никитой»: Волочкова запечатлелась в объятиях Джигурды
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

В январе этого года Анастасия Волочкова отметила свое 45-летие. А сразу после праздника объявила о том, что рассталась с любимым мужчиной. Речь идет о возлюбленном балерины, за которого она собиралась выйти замуж еще в прошлом году. Но свадьба так и не состоялась.

Не прошло и двух месяцев, как Волочкова представила в своем Instagram нового мужчину, которого называет своим любимым. Правда, лицо его тоже скрывает. На снимках, по старому сценарию, появляются только силуэт либо части тела мужчины. Кто стал избранником популярной блондинки, остается только догадываться. А вот лицо Никиты Джигурды она не прячет и фотографиями с ним делится с удовольствием.

«С моим любимым Никитой мы неразлучны», — написала Волочкова.

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