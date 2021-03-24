«И пообещал Бог мужчине…»: Анфиса Чехова поманила «ложбинкой греха»

Анфиса Чехова тщательно скрывает свою личную жизнь. Известно, что несколько лет назад телеведущая официально развелась с Гурамом Баблишвили. У них есть сын Соломон, который живет со звездной мамой. В своем Instagram Чехова часто делится с подписчиками откровенными снимками. На этот раз она решила блеснуть соблазнительным декольте, облачившись в полосатую пижаму, а заодно и рассмешить своих фанатов.

«И пообещал Бог мужчине, что послушных женщин можно будет найти в любом уголке Земли… А потом сделал Землю круглой и смеялся….смеялся… смеялся…» — написала Чехова.

Фанаты оценили чувство юмора телеведущей, а также засыпали ее комментариями.

«Какая красивая! Лучшая! Классная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в декабре прошлого года Чехова отметила свое 43-летие, а в канун праздника решилась на кардинальную смену имиджа, отрезав свои длинные локоны.

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