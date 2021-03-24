«Можно спокойно идти на ужин»: Устинья Малинина похвасталась спортивными успехами

Младшая дочь Александра Малинина Устинья в этом году отметит свое 21-летие. Девушка решила пойти по стопам знаменитого отца и тоже занимается музыкой. Ее она изучает в Королевском колледже Лондона, там же и живет. А совсем недавно Устинья решила запустить свою онлайн-школу, в которой будет обучать всех желающих пению.

Помимо учебы и личного проекта, Малинина успевает уделять время спорту. В своем Instagram она рассказала, что делает нужное ей количество шагов.

«18 000 шагов и можно спокойной идти на ужин», — написала девушка.

Напомним, у Устиньи есть брат-двойняшка Фрол Малинин. Их музыканту родила Эмма Малинина, врач по образованию. С ней в браке Александр Малинин уже более 30 лет. Также у артиста есть дети от предыдущих отношений.

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