«Спасибо за правильные ценности»: Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения

Ольга Бузова трогательно поздравила маму — Ирину Александровну — с днем рождения. Теплые слова поющая ведущая написала в своем Instagram и сопроводила их детскими фотографиями из раннего детства. Ольга отметила, что благодаря маме у нее была возможность учить английский язык с трех лет и путешествовать — с пяти.

«Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться и за то, что ты принимаешь мой выбор, и поддерживаешь, хотя, не всегда согласна», — написала Бузова.

Напомним, в январе Бузова отметила свой 35-й день рождения. А в минувшее воскресенье выбыла из очередного шоу. На этот раз Ольга была участницей проекта «Маска» на НТВ, в котором выступала под маской Розовой Пантеры.

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