Семейное фото: Лиза Галкина запечатлелась с мамой, папой и братом

Лиза и Гарри Галкины в этом году закончат первый класс. Недавно стало известно, что на их образование, а именно частную школу, кружки и секции, звездные родители тратят порядка шести миллионов рублей в год. Также заботливые мама и папа уделяют двойняшкам максимальное количество свободного времени.

В одном из фан-аккаунтов девочки в Instagram появилось общее фото семьи, на котором они позировали на берегу моря. Модница Лиза выбрала платье в полоску, а Примадонна отдала предпочтение наряду молочного оттенка.

«Люблю вашу семью! Какие же вы классные! Молодцы!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что в апреле Алла Борисовна отметит свой 72-й день рождения, а Галкину в скором времени исполнится 45. Ждет пару еще один юбилей — 10-летие совместной жизни.

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