«Люблю тебя безумно»: Погребняк поздравила Бузову с годовщиной

Мария Погребняк и Ольга Бузова — давние подруги. В этом году они отмечают юбилей — 10-летие дружбы. В своем Instagram блондинка поздравила поющую ведущую с этой датой, разместив совместное фото.

«Я благодарна Богу за тебя, что ты появилась в моей жизни. Ты та подруга, которая поддержит и в трудную минуту и порадуется всем сердцем. Люблю тебя безумно», — написала Погребняк.

Напомним, 32-летняя Мария Погребняк замужем за известным футболистом Павлом Погребняком, с которым воспитывает троих сыновей. Бузова же пока свободная девушка. В январе она рассталась с блогером Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом Дава, после полутора лет отношений.

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