«Самое страшное для меня»: Юлия Савичева назвала свою главную фобию

В одной из последних публикаций личного профиля певицы Юлии Савичевой появилась фотография исполнительницы из далекого детства. Примечательно, что к такому снимку знаменитость приложила честный рассказ про давние страхи.

Савичева озвучила свою главную фобию. Оказалось, что Юлия больше всего на свете боится резких и громких звуков. Жена музыканта Александра Аршинова призналась, что новогодняя ночь превращается для нее в настоящий кошмар. Когда повсюду салюты и радостные крики, Савичева готова принимать успокоительное.

«Самое страшное для меня, когда на новогодних съемках вокруг все взрывают хлопушки и открывают тщательно взболтанное шампанское. У меня начинают трястись руки и ноги, а в этот момент режиссер еще просит взять хлопушку и взорвать ее», — отметила Юлия.

Артистка уверена, что такая фобия зародилась еще в детстве. Все дело в том, что однажды маленькая Юлия очень сильно испугалась ломящегося в двери незнакомца.

«Мне кажется, этот страх появился из детства. Однажды ночью в Кургане, когда мне было три, какой-то посторонний пьяный мужчина начал ломиться к нам в дверь. Я тогда очень сильно испугалась и залезла под кровать», — вспомнила Савичева.

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