«Папа вернулся из командировки»: Филипп Киркоров поиграл с дочкой и сыном в догонялки прямо в особняке

Алла-Виктория и Мартин с хохотом удирали от знаменитого отца.

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров имеет реноме заботливого и любвеобильного отца. У исполнителя подрастают двое детей — дочь Алла-Виктория и сын Мартин.

Филипп Киркоров принимает самое активное участие в воспитании наследников и старается как можно реже с ними расставаться. Так, Алла-Виктория и Мартин сопровождают отца во время съемок шоу «Маска» на телеканале НТВ, где Киркорову отведена роль председателя жюри. У Аллы-Виктории есть свой фаворит — участница, выступающая в костюме Единорога.

А минувшую неделю звездный отец провел в разлуке со своими обожаемыми детьми: Филипп Киркоров уезжал по делам в Болгарию. Но едва певец появился на пороге своего особняка, как в доме началось неистовое веселье.

Алла-Виктория и Мартин ждали возвращения отца и тут же затеяли игру в догонялки.

«Папа вернулся из командировки!» — объявил Филипп Киркоров на видео.

В кадре поп-король запечатлел, как Алла-Виктория в костюме своего любимого Единорога и Мартин в облачении Человека-паука с хохотом прячутся от него, убегают и всячески демонстрируют желание продолжать игру с отцом.

«А мы до ночи играли с детьми в прятки. Каникулы ведь!» — написал под видео Филипп Киркоров.

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