«Растет, кричит и строит смешные лица»: муж Арнтгольц раскрыл, когда на самом деле родился их сын

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев устроил интерактив для подписчиков своего микроблога в Instagram. Недавно ставшего отцом актера, конечно же, расспрашивали о сыне.

О том, что у них появился наследник, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц сообщили поклонникам 18 марта. Но, как выясняется, сын у пары родился еще в феврале. Звездные родители по каким-то своим соображениям целый месяц скрывали от широкой общественности факт рождения мальчика.

Зато сейчас Марк с удовольствием рассказывает поклонникам, как себя чувствует его сын Данила.

«Растет, кричит и строит смешные нам лица», — поделился молодой отец.

Стоит отметить, что для Татьяны Арнтгольц сын стал вторым ребенком, у актрисы есть дочь от брака с Иваном Жидковым. А вот Марк Богатырев получает сейчас первый опыт общения с младенцем. Вот как он говорит о том, каково быть отцом.

«В целом это, конечно, интересное ощущение. Я постепенно учусь всем премудростям заботы о малыше», — рассказал Марк Богатырев.

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