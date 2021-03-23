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«Никакие»: Володина рассказала об отношениях с Гузеевой и Сябитовой

Астролог отметила, что скучает по популярной передаче «Давай поженимся!».

«Никакие»: Володина рассказала об отношениях с Гузеевой и Сябитовой
Кадр из программы «Давай поженимся!». Фото: Первый канал

Василиса Володина в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец» рассказала, какие отношения ее связывали с коллегами по «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой.

«Какие у нас отношения были? Никакие. Мы виделись просто в съемочные дни и все. То есть у нас были нормальные человеческие рабочие отношения. Но мы вместе были 12 лет, мы уже как родственники», — отметила Володина.

Василиса также призналась, что скучает по проекту, но уже точно в него не вернется. Мол, ей тяжело далось это решение, но назад пути нет.

Покинула Володина «Давай поженимся!» из-за коронавируса. Астролог рассказала, что боялась заразиться страшной болезнью и попросила продюсеров шоу выходить в эфир удаленно. Однако по формату проекта это сделать было невозможно, и ей отказали.

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