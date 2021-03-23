«С новым избранником»: Кристина Асмус поделилась забавным фото

В одной из последних публикаций актрисы Кристины Асмус появилась интригующая надпись к яркому снимку знаменитости. Бывшая жена Гарика Харламова рассказала о том, кто покорил ее сердце.

Исполнительница главной роли в скандальном фильме «Текст» оставила следующий комментарий в личном микроблоге:

«Кристина Асмус выложила фото с новым избранником».

К этому актриса добавила не менее провокационные теги: «Шок-контент», «Ты с ним спала» , «Харламов красивее», «А вы смотритесь» , «Гарик уже не тот».

Отметим, что такой комментарий Асмус оставила под фото с маленькой обезьянкой на набережной. Знаменитость была так очарована животным, что сравнила его с новой любовью всей своей жизни.

Кристина в парике цвета платинового блонда и помадой оттенка фуксии широко улыбалась. На артистке были короткие джинсовые шорты на подтяжках и белоснежная футболка. На ноги Асмус надела черные гольфы и босоножки на высоком каблуке. Ярким акцентом стала радужная кофта на поясе актрисы.

«Хороший выбор, Кристи», «Прикид — огонь!», «Красивый образ», «Первая встреча с Гариком. Редкое фото», «Какого замечательного мужика подцепили в Геленджике», — посмеялись вместе с кумиром поклонники Асмус.

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