Мальчик или девочка: беременная Ирина Пинчук предстала на гендер-пати в пышном розовом платье из органзы

Будущая мама и ее возлюбленный Арай Чобанян пригласили друзей в шикарный ресторан, чтобы сообщить им пол малыша, которого они ждут.

Бывшие участники проекта «Дом-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян готовятся впервые стать родителями. Ирина находится уже на довольно внушительном сроке беременности, и судя по всему, подарит Араю сына или дочку в конце весны или начале лета.

Вечеринку, на которой они раскроют друзьям и близким пол малыша, Ирина Пинчук и Арай Чобанян решили устроить в этот вторник, 23 марта.

Праздник пара организовала с небывалым размахом, сняв для него целый ресторан в центре Москвы. В числе гостей вечеринки — друзья Пинчук и Чобаняна по реалити-шоу «Дом-2», которые были восхищены масштабами торжества в честь будущего малыша.

«Сегодня мы наконец узнаем пол нашего ребенка, — написал в Instagram Арай Чобанян. — Ваши ставки: мальчик или девочка».

Пока многочисленные подписчики будущего счастливого папаши гадают, в ресторане уже готовятся лопнуть шар, который и раскроет пол малыша.

Стоит отметить, что беременная Ирина Пинчук облачилась для гендер-пати в невероятной красоты платье нежно-розового цвета из органзы, а Арай Чобанян выбрал стильный костюм синего цвета.

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