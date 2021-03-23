«Так честнее всего»: Анна Заворотнюк призналась, почему часто переезжает

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна Заворотнюк — заявила, что хочет перебраться ближе к морю. Таким образом девушка борется с душевными травмами.

В личном микроблоге знаменитость рассказала, что ей все время хотелось убежать откуда-то. Позже бывшая девушка исполнителя Егора Крида поняла, что на самом деле это был бег от себя.

«Так захотелось с вами поделиться, пишу в порыве и сразу выкладываю, даже редактировать не буду, так честнее всего», — начала свою историю Анна.

Заворотнюк отметила, что в 17 лет она переехала из Москвы в Лондон, а в 19 — из Лондона в Нью-Йорк. В 23 она снова вернулась в Москву.

Модель каждый раз надеется, что на новом месте обретет покой:

«В последнее время меня невозможно тянет перебраться куда-то, где тепло, где есть море или океан. Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет».

Напомним, ранее девушка признавалась, что с трудом переживает болезнь матери. Дочь Анастасии Заворотнюк редко рассказывает о маме, потому что это самая большая трагедия в жизни знаменитости.

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