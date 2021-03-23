«Моя мечта сбылась!»: Регина Тодоренко подарила родителям роскошный автомобиль

Телеведущая призналась, что давно хотела побаловать маму с папой.

Регина Тодоренко — благодарная дочь своих родителей. Всю минувшую неделю звезда вместе с сыном Майклом гостила у близких в Одессе, а перед отъездом вместе с братом устроила потрясающий сюрприз маме и папе.

Регина усадила родителей в машину, попросила их надеть на глаза повязки и с хохотом начала расспрашивать, какие у них есть версии. Те предположили, что дочь с сыном везут их в ресторан.

И ошиблись! Их дорога лежала в автомобильный салон, на стоянке которого своих хозяев ждал новенький «Фольксваген-Тигуан», перевязанный огромным красным бантом.

«Моя мечта сбылась! — поделилась Регина Тодоренко в Instagram. — Мы с братом сделали это! Я давно хотела подарить родителям комфортный автомобиль, но был ряд причин, по которым мы не могли осуществить это желание».

Регина пожелала маме и папе путешествовать с комфортом и пообещала, что следующей ее крупной покупкой будет большой дом для родителей.

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