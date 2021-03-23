«Киркоров сказал, что там какая-то старушка»: Бузова вспомнила о первом номере Розовой Пантеры на «Маске»

Теледива была счастлива услышать эти слова, которые означали, что ей удалось обвести жюри шоу вокруг пальца.

Эту неделю Ольга Бузова назвала Неделей Розовой Пантеры в своем Instagram. Устроила звезда ее в честь своего разоблачения на шоу « Маска», где выступала в костюме сказочного персонажа.

Каждый день Ольга пообещала размещать свои выступления на проекте. Начала она с самого первого номера, когда на «Маске» перепела хит Дженнифер Лопес Let’s get Loud.

Бузова рассказала, что очень старалась маскировать тот факт, что девушка она невероятно эмоциональная.

«Мне, в первую очередь, нужно было это все «прибрать» и быть немного медленной. И мне сразу удалось запутать жюри, после этого номера Филипп Киркоров сказал, что там «какая-то старушка», — написала Ольга Бузова в Instagram.

Звезда рассказала еще и о сложностях нахождения в костюме. Эффектный наряд, как оказалось, принес массу неудобств.

«Первые три раза была полная дезориентация в пространстве, и что я не видела ничего, так как он дыхания запотевали глаза», — поделилась Ольга.

Но она совершенно ни о чем не жалеет, поскольку получила море невероятных эмоций за время участия в шоу «Маска».

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