«Одна и самостоятельно»: Алена Водонаева стала обладательницей салона красоты

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» — Алена Водонаева — рассказала в своем профиле о новом самостоятельном бизнесе. Знаменитость выкупила столичный салон красоты в элитном районе Хамовники.

Телеведущая отметила, что раньше боялась заключать подобные сделки. Все предыдущие бизнес-проекты Водонаевой были совместными.

«Сегодня состоялась одна из самых важных для меня сделок. Я купила свой первый в жизни бизнес. Одна и самостоятельно. До этого всегда был опыт только в партнерстве. Просто я бюрократию не люблю, поэтому никогда и ничего не хотела оформлять на себя. Но, взрослая жизнь она такая, настигла», — призналась Алена.

Знаменитость добавила, что купила готовый бизнес с Instagram-аккаунтом и помещением. Однако мебель для своего нового салона красоты Алена решила заменить. А вот кофемашину оставила от прежних хозяев.

«Под ключ выкупила салон красоты в живописном месте на улице Усачева, в Хамовниках», — подчеркнула Водонаева.

Также Алена уточнила, что подняла цены на услуги в салоне. Однако, по словам Водонаевой, это несильно отразится на расходах будущих клиентов.

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