«Куплю себе еще одну крутую тачку»: Давид Манукян заявил, что перестал бесцельно тратить деньги

После расставания с теледивой Ольгой Бузовой у блогера и музыканта появилась возможность думать только о себе.

Поющая телеведущая Ольга Бузова только недавно перестала с болью упоминать в своих постах и высказываниях имя экс-возлюбленного Давида Манукяна. А вот молодой человек, которому на днях исполнилось 28 лет, дал понять, что уже справился с переживаниями, и более того, после расставания с Бузовой почувствовал небывалый приток энергии. Ему теперь не нужно тратить силы, эмоции и деньги на статусную девушку.

«Раньше в 9-10 вечера я был дома и встречал любимого человека, но больше нет… Я понял, что это не оценили, и все, что было — было зря», — рассказал Давид Манукян в интервью программе «PRO Новости» на Муз-ТВ.

Дава пришел к выводу, что нужен он по-настоящему только себе, и заработанные деньги решил тратить лишь на себя, любимого.

«Скоро куплю себе еще одну крутую тачку! Я стал очень много экономить и просто понял, что много денег тратил!» — поделился Дава.

Между тем, есть все основания полагать, что экс-возлюбленный Ольги Бузовой уже давно не одинок.

По слухам, Давид Манукян встречается со своей помощницей Анной Маковской. Но сами молодые люди это никак не комментируют.

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