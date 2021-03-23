Белоснежный с золотыми заклепками: Устинья Малинина поддержала тренд на аксессуары для волос

В одной из последних публикаций наследницы семьи Малининых — Устиньи — появилась свежая фотография девушки в новом фэшн-образе. В луке знаменитость уделила особое внимание аксессуарам.
Малинина облачилась в пальто темно-синего цвета до колен. К нему она подобрала ободок кипенно-белого цвета.
«Лондон и солнце», — подписала получившийся снимок Устинья.
Отметим, что украшение для волос дочка Эммы Малининой выбрала по настроению. Заклепки цвета ярких солнечных лучей и белоснежная ткань ободка выделялись на фоне темного тренча.
Напомним, Малинина не первая, кто в этом сезоне похвастался актуальным аксессуаром для головы. Примадонна отечественной эстрады на дне рождения блогера и телеведущей Насти Ивлеевой тоже продемонстрировала ободок. Однако Алла Борисовна отдала предпочтение объемному украшению из сетчатой ткани. Такой ободок Пугачева сочетала с микрошортами и блузкой насыщенного черного цвета.
К слову, ободки стали настоящим трендом этой весны. Они уже успели покорить певицу Валерию и телеведущую Ольгу Бузову.
Что касается Малининой, она произвела впечатление на своих фанатов. Подписчики исполнительницы остались в восторге от образа Устиньи:
«Леди Совершенство», «Самая красивая», «Какой милый образ», «Принцесса», «Куколка».