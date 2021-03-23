«Образ хорошей девочки с секретиком»: Гагарина дополнила романтичное платье кожаной портупеей

Певица Полина Гагарина может позволить себе любой наряд — точеной фигуре красавицы позавидует любая девушка. Но больше всего звезда обожает платья. Их у нее множество на все случаи жизни — от сценических до повседневных.

На новом видео, которым Гагарина поделилась с подписчиками в микроблоге, девушка предстала в клетчатом платье. Подчеркнуть талию девушка решила кожаным поясом-портупеей. «Весна, по-моему, пришла», — подписала под публикацией звезда.

Дополнили аутфит красавицы высокие сапоги на шнуровке с металлическим каблуком. Стилист Алсу Арна оценила наряд звезды и нашла в нем много интересного.

«Образ Полины кажется противоречивым, но в этом и есть весь «изюм». Если мы рассмотрим каждую вещь по отдельности, то получим целую мозаику. Например, платье: принт у него из делового дресс-кода, силуэт больше романтичный — и все это вместе дает нам наивную академичность. А вот сапоги и портупея, выполненная из черной кожи с металлом, содержат много агрессии, вызова. Складывая эти пазлы вместе, мы получаем красивую картинку: выигрышный, но именно для Полины, комплект. Потому что ее четкие линии и черты лица, острота скул, некоторая жесткость повторяются как раз в выбранных ею аксессуарах. А платье еще сильнее подчеркивает этот эффект. И в результате мы видим образ хорошей девочки с секретиком. И мне он нравится!» — отметила стилист.

Справка Teleprograma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Окончила курс «теория моды» в МГУ Fashion Factory School и множество аналогичных курсов. Старт карьеры — 2005–2008 гг. в Италии, затем в Москве.

Смотрите также