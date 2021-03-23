«Пока мама отсыпается»: Кирилл Сафонов запечатлел сына Леона в домашней обстановке

Наследнику артиста и его жены Саши Савельевой исполнилось два года.

У прекрасной звездной пары, актера Кирилла Сафонова и певицы Саши Савельевой подрастает сын Леон, появление на свет которого сделало супругов самыми счастливыми людьми на свете.

Пара в свое время тщательно скрывала беременность Саши, а затем долго не публиковала никаких фотографий наследника. Только когда Леончик немного подрос, его родители стали потихоньку знакомить поклонников с сыном, показывая мальчика, правда, пока только со спины.

Накануне, 22 марта, малышу исполнилось два года. И по такому случаю мама и папа опубликовали сразу два снимка Леона. Один – в день рождения сына — показала Саша Савельева, второй – после праздника – Кирилл Сафонов.

«Вчера был прекрасный праздник! – поделился звездный папочка в Instagram. — Леон встретил свой второй в жизни день рождения в очень теплой компании. Мама устроила ему невероятный праздник. Море любви! Это так здорово. А сегодня утром мы с сыном разбираем подарки, пока мама отсыпается».

Кирилл Сафонов запечатлел малыша в домашней обстановке, Леон в кадре любуется воздушными шариками, к которым неравнодушны все дети его возраста.

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