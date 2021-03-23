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«Врачи вовремя среагировали»: мама Ильи Яббарова из «Дома-2» попала в реанимацию

Женщина находится в одной из больниц Саратова.

«Врачи вовремя среагировали»: мама Ильи Яббарова из «Дома-2» попала в реанимацию
Илья Яббаров с мамой и Анастасией Голд. Фото: instagram.com/iabbarovaliudmila/

Тревожные новости в сторис Instagram рассказала жена бывшего участника проекта «Дом-2» Ильи Яббаров, Анастасия Голд.

Девушка и ее супруг сейчас находятся в Саратове, куда были вынуждено экстренно приехать из Москвы из-за серьезных проблем со здоровьем у мамы Ильи. Людмила Михайловна сейчас находится в реанимации одной из саратовских больниц.

Анастасия Голд рассказала, что три минувших дня были самыми тяжелыми для женщины и ее родных.

«Эти три дня выбили из всего, — поделилась брюнетка в сторис Instagram. — Страшно было просто ждать и ничего не знать, как она, как себя чувствует, что происходит и так далее».

Анастасия Голд пока предпочитает не рассказывать, что по какой причине ее свекровь Людмила Михайловна оказалась в реанимации.

Мама Ильи Яббарова попала в реанимацию
Настя Голд рассказала о госпитализации мамы Ильи Яббарова. Фото: instagram.com/nastena_gold_official_/

«Еще много всего предстоит пройти, — добавила Голд. — Но слава богу, что все обошлось! Она у нас сильная».

Стоит отметить, что в отношениях семейной пары Ильи Яббарова и Насти Голд в последнее время наметился кризис. Супруги часто скандалят, в то время как необходимо делать ремонт в недавно купленной квартире.

Не исключено, что болезнь Людмилы Михайловны заставит их сблизиться: Настя умеет поддерживать и Илья должен это оценить.

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