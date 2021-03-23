Сожженный дом, перевернутый трактор и «пропавший» каскадер: что происходило на съемках новых «Жуков»

На телеканале ТНТ с 5 апреля начнут показывать новый сезон сериала «Жуки». Съемки проходили в деревне Подгоричи Калужской области. Во время работы над сериалом произошло множество забавных и не очень ситуаций, сообщает пресс-служба.

К примеру, выяснилось, что жители деревни сожгли старый дом участкового Маслова. Его, как известно, сыграл актер Максим Лагашкин. На месте жилища появилось современное здание. Его пришлось затирать на этапе графики. Маслову же пришлось продумывать новое жилище.

Любопытно, что жители деревни шли навстречу съемочной группе. К примеру, для съемок одолжили трактор, который, правда, оказался без тормозов.

Как отметил актер Максим Лагашкин, в сериале была опасная сцена, когда герой должен был влететь в реку на машине. Он хотел сыграть ее сам, но ему запретили. Трюк выполняли в итоге каскадеры.

«И вот машина ушла под воду, дайвер ныряет, чтобы помочь каскадеру выбраться, выныривает и говорит: «Нет ни машины, ни человека, не могу найти». Эти несколько секунд показались нам всем часами: оказалось, в реке такое течение, что машину снесло на несколько метров, и каскадер сидел в кабине, пока не кончился кислород, в его снаряжении был баллон. Вот в тот момент стало не по себе». Максим Лагашкин

Но, к счастью, все обошлось!

Напомним, что по сюжету трое москвичей, талантливых айтишников, попали в безумный мир русской деревни и пытаются работать над революционным приложением для знакомств там, где Интернет ловит с божьей помощью.

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