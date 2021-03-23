«Давно детей так не видела»: Агата Муцениеце пожаловалась на жесткий рабочий график

Актриса стала невероятно востребованной, только и успевая переезжать с одних проб на другие.

Звезда сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце — невероятно востребованная актриса и при этом мама двоих детей. У Агаты восьмилетний сын Тимофей и пятилетняя дочка Мия, которых актриса родила в браке с Павлом Прилучным.

Сейчас звезде приходится нелегко. Агата Муцениеце невероятно занятой человек, которого разрывают на части предложениями о работе.

«Ребята, мне кажется, я зомби, — делилась Агата Муцениеце в YouTube-блоге «Прилучные будни». — Просто человек не спит. Я сейчас собираюсь ехать на «Доброе утро». Сегодня у нас денек типа выходной, но после программы мы едем к зубному, а потом записываем самопробы. Затем я еду на другие пробы, после переодеваюсь и еду на день рождения к Косте Крюкову».

Актриса и телеведущая пожаловалась, что при таком сумасшедшем ритме жизни она совершенно не успевает общаться с Мией и Тимофеем, и корит себя за то, что она плохая мать.

«Давно детей так не видела, чтобы погулять с ними, провести целый день. Решила, что освобожу в графике только один день для детей, потому что так себе мать получается», — добавила Агата Муцениеце.

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