«Уровень уверенности»: Стефания Маликова показала себя без фильтров и макияжа

Основательница бренда платьев — Стефания Маликова — разместила в своем микроблоге селфи из отпуска. Примечательно, что для фотографии Стеша не стала наносить косметические продукты или обрабатывать снимок через специальные приложения.

Стеша явно довольна своей внешностью, поэтому она не стала скрывать несовершенства консилером и тональной основой, сделав честный снимок в естественном виде.

Напомним, ранее Маликова участвовала в модных показах. Однако дочь 58-летней Елены Изаксон не стала продолжать карьеру модели. Стефания поступила на факультет зарубежной журналистики, а также открыла свое дело в сфере фэшн-индустрии.

«Уровень уверенности: селфи без фильтров и макияжа», — подписала селфи Маликова.

Поклонники знаменитости остались довольны смелостью Маликовой, многие восхитились ее природной красотой:

«Вы невероятно красивая! И фильтры не нужны!», «Вам не нужны ни макияж, ни фильтры», «Было бы смешно в 20 лет использовать макияж и фильтры, да еще и на загорелое лицо», «Прекрасный возраст! Никакие фильтры не нужны», «Вы всегда необычайно красивая! К тому же нежная и женственная».

Стефания сфотографировалась в белой сорочке. А свои вьющиеся локоны Маликова украсила ярким тропическим цветком.

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