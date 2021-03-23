«Теперь вы все знаете»: Юлианна Караулова снялась на большом сроке беременности в новом клипе

Певица сообщила прекрасную новость о предстоящем пополнении в семье.

32-летняя вокалистка Юлианна Караулова нашла очень изящный способ рассказать поклонникам о том, что она впервые готовится стать мамой.

Блондинка записала клип на новую песню, в последних кадрах которого предстает с округлившимся животиком.

«Теперь вы все знаете», — поделилась стоп-кадром трогательного видео Юлиана Караулова в сторис Instagram.

Красавица добавила, что она невероятно счастлива своему предстоящему материнству.

«Я с такой радостью делюсь с вами этой новостью», — написала певица.

Будущую мамочку переполняют эмоции. Судя по всему, срок беременности у Юлианы уже довольно приличный и малыш появится на свет примерно в первые недели предстоящего лета.

Под постом Карауловой отметились ее звездные коллеги. Будущую маму и ее мужа, профессионального саунд-продюсера Андрея Черного, с предстоящим пополнением поздравили Виктория Дайнеко, Рита Дакота, Леля Баранова, Станислав Ярушин, Эрика Герцег, Марина Ким и другие.

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Напомним, что неделю назад о своей беременности сообщила еще одна вокалистка: третьего ребенка ждет Альбина Джанабаева. Кстати, за новостью о предстоящем пополнении в семье Валерия Меладзе последовала премьера песни.

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