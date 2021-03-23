«Я человек мнительный»: Мария Аронова объяснила, почему боится Интернета

Актриса Мария Аронова станет ведущей новой программы на Первом канале «Доктора против Интернета». Первый выпуск выйдет уже 4 апреля, сообщает пресс-служба.

Отметим, что в программе между собой в споре сойдутся опытные врачи и «диванные эксперты». Основная цель программы выяснить, насколько реально можно поставить человеку диагноз онлайн.

«Я человек мнительный и Интернета боюсь. Если начну гуглить симптомы, только накручу себя и найду такое, чего в жизни не было! Поэтому мое мнение: любые проблемы со здоровьем нужно «нести» врачу. Цель нашей программы — подчеркнуть значимость этой профессии. Да, в Интернете можно найти ответы на все вопросы, но ни в коем случае не надо заниматься самолечением».

Мария Аронова

Добавим, что в программе будут участвовать две команды. Состав участников будет меняться каждую неделю. По правилам, врачи могут рассчитывать только на свои знания, а вот «диванные эксперты» смогут искать ответы на вопросы в Интернете.

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