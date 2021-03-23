«Это целое искусство»: Курбан Омаров посоветовал научиться правильно принимать подарки

Муж Ксении Бородиной — Курбан Омаров — опубликовал список вредных советов. Бизнесмен объяснил, как нельзя вести себя девушке, которая мечтает о подарках.

Омаров отметил, что каждая дама желает получать комплименты, цветы и блестящие украшения. Однако часто сама препятствует осуществлению своего желания.

«Ведь вы еще не познакомились с моими советами: как принимать подарки. А это целое искусство!» — заявил Курбан.

Напомним, личные рекомендации блогер размещает в виде «вредных советов». Мужчина наглядно показывает, какие ошибки допускают девушки.

«Как только увидите красивую коробочку в его руках, сразу кричите: «Зачем? Не надо! Сегодня же не 8 Марта. Это же не день рождения». И он поймет, что можно было и не тратиться. И не будет. Никогда больше», — подчеркнул Омаров.

Бизнесмен обозначил еще несколько ситуаций, когда женщина неправильно реагирует на презенты от любимого мужчины.

Например, когда избранник преподносит букет роз. А девушка объясняет, что хотела цветы в горшке. Также долгие уговоры и недовольный взгляд на коробочку с новеньким телефоном могут все испортить.

Подобные ситуации, по словам Курбана, — просто недопустимы.

«Следуйте этим вредным советам, и вы больше никогда не увидите подарков. А вам это и надо, у вас ведь все есть», — резюмировал Курбан.

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