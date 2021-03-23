«Пишут разные сумасшедшие люди»: отец Децла о маньяке, который преследует внука и бывшую жену

Как отметил Александр Толмацкий, он не знает деталей этой темной истории.

Отец покойного рэпера Децла Александр Толмацкий в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о маньяке, который преследует его бывшую жену Ирину и внука Антония.

«Пишут разные сумасшедшие люди. Я ничего об этом не знаю». Александр Толмацкий

Напомним, что некий мужчина по имени Виктор буквально атакует семью Децла. Он пишет гадости Антонию, его маме и бабушке. Он не только назойливо донимает близких Кирилла Толмацкого в соцсетях, но и названивает по телефону, делает фотографии рядом с домом семьи.

Ранее мать Децла Ирина рассказывала, что мужчина ведет себя крайне агрессивно. Пишет разные гадости в социальных сетях. Она удаляет его, но он появляется под другим именем. При этом Виктор наотрез отказывается встретиться лично. Лишь однажды он согласился на встречу, но в итоге на нее не пришел. Ирина не исключает, что в ближайшее время обратится в полицию. Пока же она хочет побеседовать с психологом, чтобы узнать как вести себя с подобными людьми.

Смотрите также: