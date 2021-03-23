«Ощущение, что все — приплыли»: попавшая в реанимацию Кудрявцева рассказала о самочувствии

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева накануне напугала своих родных, близких и многочисленных поклонников. Звезда сообщила, что попала в реанимацию, ей стало плохо прямо на съемках. Она поступила в отделение интенсивной терапии в предобморочном состоянии.

«Дышать тяжело — боль в груди, туман в голове. Увезли на скорой, ехать с мигалками тот еще стресс и ощущение, что все – приплыли», — призналась теледива.

За ночь телеведущую обследовали и провели необходимые анализы. Результаты показали, что Кудрявцева здорова.

«В принципе ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха — типа того. На этом фоне сбой дает физика, ну и еще моя Чертова мнительность и тревожность», — признала блондинка. И даже пошутила: «Ночью в реанимационном отделении я реально чуть было не схватила инфаркт микарда, вот такой рубец».

Кудрявцева с начала года уже не первый раз попадает на больничный. Сначала коронавирус, из-за которого сорвался ее отпуск в Дубае, потом перелом, сейчас – реанимация. Звезда уверена, нужно больше отдыхать.

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