«Эта болезнь молодеет»: Саша Черно озвучила причину смерти своей 42-летней мамы

Экс-участница «Дома-2» оплакивает родительницу, которая бросила ее в раннем детстве.

Одну из самых ярких бывших участниц реалити-шоу «Дом-2» Сашу Черно воспитывала бабушка. Ирина Головченко, родившая дочку Сашу в пятнадцатилетнем возрасте, к 23-м годам решила, что с нее хватит, и оставила малышку своей маме.

Став взрослой, Саша Черно пыталась наладить отношения с горе-родительницей, но не смогла. Сейчас, когда ее мама умерла, экс-участница раскаивается в этом.

В сторис Instagram Саша озвучила причину смерти 42-летней женщины.

«Причина смерти – третий инсульт. Эта болезнь, к сожалению, молодеет», — написала Саша Черно.

Экс-участница дала понять, что предлагала матери свою помощь, но та ею не воспользовалась. Вероятно, поддержка дочери могла бы продлить жизнь Ирине Головченко.

«При хорошем уходе и правильном образе жизни можно восстановиться после первого. К сожалению, своего мнения не навязать. Каждый сам выбирает свой путь. Хотя финансовая поддержка была», — сожалеет Саша.

Напомним, о смерти мамы Саша Черно сообщила пару дней назад. Помимо Александры, у Ирины Головченко остались еще одна дочь и 17-летний сын.

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