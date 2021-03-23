«Мы собрали весь абсурд эпохи»: ТНТ покажет новый сериал «Милиционер с Рублевки» о 90-х годах

В основе сюжета профессиональное становление самого отбитого и веселого полицейского, а тогда - выпускника высшей школы милиции Володи Яковлева.

Богатые на противоречивые события 90-е годы прошлого столетия не дают покоя многим сценаристам. Канал ТНТ готовит к выходу на телеэкраны этой весной новый комедийный сериал «Милицейский с Рублевки». Картина станет приквелом рассказанной ранее истории о самом отбитом и веселом страже порядка Володе Яковлеве — «Полицейский с Рублевки».

В первом сезоне приквела шестнадцать серий, которые расскажут о молодом Володе Яковлеве. Сюжет сериала развивается в далеком 1994 году, когда выпускник высшей школы милиции получает распределение на Рублевку.

Дух того времени в приквеле передается с помощью отсылов — новостей, архивных видео, старых песен и картинок VHS-фильтром. В сериале есть и малиновые пиджаки, и игровые приставки, и продовольственные палатки у метро.

«Мы собрали весь абсурд эпохи и накинули на него флер сказочности, сделав мир, в котором ничего плохого произойти не может, — отметил сценарист сериала Илья Куликов. — «Милиционер с Рублевки» — до абсурда смешная история, развивающаяся в ностальгической атмосфере».

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