Бывший муж Юлии Началовой показал личико годовалой дочери Анжелики

Известный футболист, 41-летний Евгений Алдонин – многодетный отец, у спортсмена две дочери и сын. Старшую наследницу Веру, которой уже четырнадцать лет, Алдонину подарила ныне покойная певица Юлия Началова. После смерти мамы девочка живет с бабушкой и дедушкой и часто бывает в семье своего отца, где ей всегда очень рады.

У Евгения Алдонина и его красавицы-жены Ольги подрастают двое малышей – сын Артемий, которому четыре года, и дочка Анжелика – девочке в ноябре исполнился годик.

Футболист не любит выставлять напоказ жизнь своей семьи и почти никогда не рассказывает о своих детях. Зато довольно активно страничку в Instagram ведет его супруга, 33-летняя Ольга, которая и позволяет поклонникам узнавать некоторые новости из жизни известной семьи.

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Так, накануне, пара вместе с детьми побывала в спортивном комплексе, где берет первые уроки большого тенниса четырехлетний Артем. Младшая сестренка мальчика Анжелика тоже проявила живой интерес к этому виду спорта. Кроха с удовольствием носилась по корту, играя с папой и братом, а мама снимала все на видео.

В какой-то момент малышка, лицо которой ее родители до сих пор скрывали, развернулась и побежала к маме, стоящей с камерой. В кадре можно увидеть хорошенькое личико маленькой девочки, которая взяла самое лучшее от своих родителей.

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