Проклял папу: сын Брэда Питта отрекся от отца и дал против него показания в суде

Мэддокс четыре года назад стал причиной развода в звездном семействе.

Старший сын американского актера Брэда Питта и актрисы Анджелины Джоли в очередной раз открыто выступил против знаменитого отца. Мэддокс, ставший более четырех лет назад причиной развода знаменитых актеров, заявив, что отец его избивал, дал против родителя показания в суде.

Ранее мать молодого человека говорила, что готова предоставить суду доказательства о домашнем насилии в отношении их общих с актером детей. Как она рассказывала, Брэд Питт буквально измывался над наследниками. Причем Джоли хочет, чтобы суд выслушал в качестве свидетелей показания младших детей Питта – 14-летнюю Шайло, а также 12-летних близнецов Нокса и Вивьен.

Отметим, что Бред Питт был шокирован, когда узнал о появлении в зале суда сына. Такого удара в спину он, судя по всему, просто не ожидал. Детали разговора судьи с отпрыском актера, правда, пока не разглашаются, сообщает dailymail.co.uk.

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Ранее старший сын Брэда Питта отмечал, что хочет поменять свою фамилию. Он мечтает оставить только ее первую часть – Джоли. Наследник и слышать не хочет о своем родителе.

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