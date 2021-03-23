Кожаные легинсы и белая рубашка: стильная 72-летняя вдова Николая Караченцова прильнула к Прохору Шаляпину

72-летняя вдова известного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина в свои годы прекрасно выглядит и обладает стройной фигурой. Так что, она вполне может позволить себе носить смелые наряды, что, собственно и делает.

На днях Людмила Поргина стала гостей программы телеканала НТВ «Звезды сошлись», появившись в студии в образе, который хотелось разглядывать.

Людмила Андреевна облачилась в кожаные черные легинсы, ботильоны на высоченных каблуках и белую рубашку свободного кроя с вышитыми на ней камнями. Образ дополняли крупные украшения, которые удачно сочетались с нарядом Людмилы Поргиной.

Стоит отметить, что в студии вдова Николая Караченцова сидела рядом с шоуменом Прохором Шаляпиным, который то и дело поглядывал на невероятно яркую и эффектную даму.

В какой-то момент Людмила Андреевна даже позволила себе прильнуть к молодому человеку в порыве эмоций.

Напомним, что главной героиней шоу «Звезды сошлись» на этот раз стала дочка осужденного артиста Михаила Ефремова Анна-Мария. Она, в том числе, рассказала о своих отношениях с крестной Ренатой Литвиновой.

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