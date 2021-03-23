«Кормящая мать»: Пригожин показал Валерию с внучкой на руках

Уже третий месяц певица Валерия пребывает в новом статусе бабушки. Внучка Селин родилась у звезды 1 января. Счастливыми родителями стали младший сын эстрадной живы Арсений Шульгин и его красавица-жена Лиана.

Валерия вместе с сыном и внучкой наслаждается отдыхом в Дубае. Это первая в жизни крохи поездка заграницу, которую двухмесячная девочка перенесла хорошо. Певица наслаждается общением с крохой, и на этот раз Иосиф Пригожин показал, как звездная бабушка кормит малышку из бутылочки.

«Кормящая мать! Лерочка, ну как тебе кормится?» — спросил муж Валерию.

Певица, нежно улыбаясь, прижимает к себе малышку. Временами она ласково разговаривает с внучкой и очень внимательно следит за ее реакцией. Девочка уже заметно подросла, и недавно молодой отец Арсений Шульгин показывал, как Селин пытается перевернуться на животик.