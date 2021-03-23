«Вот такой фокус»: 75-летняя Лариса Рубальская решила стать звездой «ТикТока», устроив танцы

Поэтесса Лариса Рубальская в Instagram поделилась кадрами, на которых она эффектно танцует под современную музыку. Напомним, что звезде уже 75 лет, но двигается она не хуже многих молодых. Ранее эти кадры появилась в «ТикТоке», который она, судя по всему, решила покорить своими движениями.

«Вот такой фокус», — подписала запись Лариса Рубальская.

«Очень классно. Вы такая жизнерадостная», «Невероятная танцы, Лариса», «Вот не зря говорят, что талантливый человек – талантлив во всем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лариса Рубальская — неоднократный лауреат конкурса «Песня года». Ее единственным мужем был стоматолог Давид Розенблат. Впоследствии он стал ее продюсером. Муж Ларисы Рубальской скончался в 2009 году. Добавим, что у поэтессы нет детей.

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