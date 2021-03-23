Леди в белом: Барановская в пальто-рубашке позировала со старшим сыном от Аршавина

35-летняя Юлия Барановская успешно совмещает материнство и карьеру на радио и телевидении. Звезда воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина — Артема, Яну и Арсения, для которых не жалеет ни сил, ни времени.

Старший наследник теледивы, 15-летний Артем, с успехом делает первые шаги в шоу-бизнесе. Парень не раз выходил на театральную сцену, а также составлял маме пару на мероприятиях в качестве ведущего. На этот раз юноша сопровождал Юлию в поездке на Байкал. Там у них была фотосессия для глянцевого журнала прямо на льду великого озера. И несколько кадров и образов Барановская показывала у себя в микроблоге.

По возвращении в Москву Барановская сообщила фанатам, что они с сыном дома. На память мама сделала с наследником снимок в аэропорту. Девушка призналась, что они остались под большим впечатлением от поездки.

«Попали в самое лучшее время: было очень мало людей, настолько мало, что мы их не видели. Гуляли везде одни. Шикарная погода, солнце, тепло, можно было все время проводить на улице, полный кайф! Байкал невероятный!», — рассказала теледива.

Для поездки Барановская облачилась в тотально белый образ, состоящий из трендового пальто-рубашки, брюк и ботинок.