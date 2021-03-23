«Репутация конкурса фриков»: Подольская объяснила, почему Моргенштерна ждал бы успех на «Евровидении»

Певица Наталья Подольская заявила, что на музыкальный песенный конкурс «Евровидение» нужно было отправить рэпера Моргенштерна. По ее словам, его бы наверняка ждал успех.

«У «Евровидения» репутация конкурса фриков. А мы постоянно хороших людей туда посылаем. Приличных. Зачем? Там как раз нужен эпатаж. Есть же поговорка «хлеба и зрелищ», это как раз про «Евровидение». Наталья Подольская

Как отметила исполнительница, если у нее есть свободное время, то она обязательно смотрит этот конкурс. По ее словам, там действительно некоторые участники показывают крутые номера. А вот результаты конкурса порой удивляют. Иногда ей совершенно непонятно, чем продиктован выбор победителя, сообщают «Известия».

Напомним, что Наталья Подольская выступала на «Евровидении» в 2005 году в Киеве. Она заняла по итогам всего лишь скромное 15 место. Позже звезда признавалась, что очень болезненно переживала неудачу.

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