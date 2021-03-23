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«Репутация конкурса фриков»: Подольская объяснила, почему Моргенштерна ждал бы успех на «Евровидении»

Как отметила певица, на данном состязании приветствуют эпатаж.

«Репутация конкурса фриков»: Подольская объяснила, почему Моргенштерна ждал бы успех на «Евровидении»
Наталья Подольская. Фото: Globallookpress.com

Певица Наталья Подольская заявила, что на музыкальный песенный конкурс «Евровидение» нужно было отправить рэпера Моргенштерна. По ее словам, его бы наверняка ждал успех.

Моргенштерн
Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern/

«У «Евровидения» репутация конкурса фриков. А мы постоянно хороших людей туда посылаем. Приличных. Зачем? Там как раз нужен эпатаж. Есть же поговорка «хлеба и зрелищ», это как раз про «Евровидение».

Наталья Подольская

Как отметила исполнительница, если у нее есть свободное время, то она обязательно смотрит этот конкурс. По ее словам, там действительно некоторые участники показывают крутые номера. А вот результаты конкурса порой удивляют. Иногда ей совершенно непонятно, чем продиктован выбор победителя, сообщают «Известия».

Напомним, что Наталья Подольская выступала на «Евровидении» в 2005 году в Киеве. Она заняла по итогам всего лишь скромное 15 место. Позже звезда признавалась, что очень болезненно переживала неудачу.

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КиевКонкурс "Евровидение"МоргенштернНаталья ПодольскаяНаталья Подольская последние новости