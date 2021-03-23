«Появилась какая-то червоточина»: Андрей Ильин назвал причины расставания с женой-пловчихой

Как отметил актер, бывало с Ольгой они не разговаривали по несколько дней.

Актер Андрей Ильин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался с третьей женой девушкой по имени Ольга. Она долгие годы трудилась тренером по плаванию.

«С Олей мы встретились в какой-то компании. Она была такая яркая, красивая, спортивная. Призер Европы по подводному плаванию. Я тоже стал ходить в бассейн. За ней, конечно, угнаться было невозможно, но я старался соответствовать. Влюбился без памяти. Мы стали жить вместе. Потом она предложила сыграть свадьбу. Я подумал и согласился».

Андрей Ильин

Как отметил актер, после женитьбы у них начались проблемы в отношениях. «Где-то я не проявил терпения. Начались семейные неурядицы, претензии друг к другу. Появилась какая-то червоточина. Оле показалось, что у нее больше прав на меня. Мы начали по несколько дней не разговаривать. Потом была ситуация, где нормы дозволенного были превышены. Я сказал себе, что это пытка и так быть не должно. Она не поверила, что мы расстаемся. Но я уже твердо это решил», — сказал актер.

Напомним, что Андрей Ильин жил шесть с половиной лет гражданским браком с дочкой режиссера Олега Табакова Александрой. Счастье он обрел только в четвертом союзе с Ингой Руткевич — она редактор на телевидении. Впервые отцом актер стал в 53 года.

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